Hoe maak je van je hal, ondanks al die jassen en schoenen, een fijne entree van je huis?

Het lijkt bijna onverenigbaar om sfeer en orde in een hal te krijgen. Hoe pak jij dat aan?

,,Een hal heeft een hoop ‘moetjes’, zoals een (meter)kastdeur, een trap en een mat die je allemaal mee moet nemen in de inrichting. De ideale hal is dan ook praktisch en efficiënt ingericht, maar kan zeker ook een afspiegeling zijn van de sfeer van de rest van het huis.”

Hoe hou je de hal netjes?

,,Om de ruimte fijn aan te laten voelen is het allereerst belangrijk dat het er niet te rommelig is. Jassen en schoenen die te klein zijn geworden kunnen in de kledingcontainer. Jassen en accessoires die door het seizoen niet gedragen worden, mogen naar zolder of de berging. Zo voorkom je dat de kapstok te vol komt te hangen.”



,,Maak gebruik van de hoogte van de hal bij het kiezen voor een kapstok. Kies bijvoorbeeld voor een kapstok die eigenlijk meer een hoog rek op poten is met verschillende ‘verdiepingen’. Op de onderste verdieping is ruimte voor schoenen en bijvoorbeeld een mand voor sjaals en handschoenen, de middelste verdieping heeft haken voor jassen en bovenop is een rek waar je hoeden of rugzakken kunt opbergen. Zelf heb ik een oud, diep keukenrek in mijn hal hangen waar mijn schoenen in staan. Dat is een speels detail dat tegelijkertijd voor orde en overzicht zorgt. Keukenrekken zijn niet erg gangbaar meer, en daarom goedkoop te krijgen via Marktplaats of winkels met tweedehands decoratieartikelen. Zo krijgt zo’n rek ook weer een goed tweede leven. Denk dus ook eens buiten de box voor originele opbergers.”

,,Een gesloten opbergruimte is er in heel veel verschillende vormen en hoeft echt niet lelijk te zijn. Een inbouwgarderobekast in de hal is misschien niet de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing, maar wel de meest ruimtelijke. Door ‘m als wandkast in te bouwen, valt de garderobekast mooi weg. Of plaats ‘m onder een open trap waardoor je de loze ruimte maximaal benut.”

En hoe breng ik sfeer in de ruimte?

,,Lambrisering (wandbetimmering op het onderste deel van een binnenmuur of wand, red.) vind ik een enorme sfeermaker voor de hal. Laat je hiervoor inspireren door het kleurpalet in de woonkamer. Zo betrek je de hal bij de rest van het huis. Heb je een bijvoorbeeld een kleurpalet van groen en beige in de woonkamer, maak dan de onderkant van de muur groen en de bovenkant beige. Kalkverf is een levendige verf die je met een blokkwast aanbrengt waardoor vlekken minder opvallen. Of behang de bovenkant van de muur en verf de onderkant in een kleur die er in terugkomt. Je kan ook voor een lambrisering van tegels kiezen, dat is helemaal ideaal met natte jassen of een hond die nog even de laatste druppels uit zijn vacht schudt.”

,,Met die eerder genoemde manden of kratjes op de kapstok kan je je smaak ook doortrekken. En hang ook eens een mooi spiegeltje aan één van de haken van de kapstok. Vergeet niet te investeren in een mooie lamp. Er is in een hal vaak weinig plek om echt los te gaan met veel mooie dingen en verlichting is een enorme sfeermaker. Met een mooie kroonluchter of andere eyecatcher kan je echt je stempel op de sfeer in de ruimte drukken zonder dat er kostbare ruimte wordt opgeslokt.”

