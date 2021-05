Hoe vind je een woning na de scheiding? ‘Ik wil mijn kinderen niet zes jaar lang van hot naar her slepen’

Kopen zonder Kij­ken-stel Alex en Pien zet vlak na verhuizing stulpje te koop voor 5 ton

6 mei Ze woonden dankzij RTL 4 pas nét in hun gerenoveerde Nijmeegse woning, maar nu staat het huis alweer te koop. Alex en Pien, het stel dat in december te zien was in het populaire tv-programma Kopen zonder kijken, gaan vijf maanden na de uitzending al verhuizen.