Hoe woon jij? Vergelijk jezelf met de rest van Nederland

Feiten & cijfers



Er gaat niets boven Limburg

Van alle landgenoten hebben Limburgers het meeste budget beschikbaar voor verbouwingen, Groningers het minste. Limburgers zijn ook vaker dan anderen bereid om geld voor een verbouwing te lenen.



19%

Groningers zijn het meest bereid om hun (schoon)ouders in huis te nemen.



4%

van alle ondervraagden heeft een robotstofzuiger, net iets meer mannen dan vrouwen en vaker jongeren dan ouderen. Ondanks de mogelijke voordelen van domotica en andere slimme apparatuur staat dit vast: hoe ouder de mens, hoe minder 'slim' het huis.



Oud spul

Bijna de helft van alle ondervraagden uit de provincie Utrecht geeft aan géén tweedehands meubelstukken in huis te hebben.



De helft van de huizen heeft 2 of meer wc's.



Kopen of huren?

Er wordt minder gehuurd dan gekocht in ons land: 60 procent van de Nederlanders woont in een koopwoning. In de grote steden is het aandeel koopwoningen echter lager, het gemiddelde voor Noord- en Zuid-Holland komt daardoor onder de 50 procent. Landelijk neemt het aandeel koopwoningen al jaren toe. Zo was dat in 1985 nog maar 42 procent.