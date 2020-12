Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen

Dakopbouw razend populair in krappe woning­markt: ‘Nou hoeven we nooit meer weg uit onze buurt’

26 november Een dakopbouw is ineens razend populair in Den Haag. Overal in de stad, waar het steeds lastiger is om een woning te vinden, schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Woningeigenaren op zoek naar meer ruimte kunnen zo in de stad blijven wonen. De verschillende soorten dakopbouwen leiden hier en daar wel tot een minder fraai straatbeeld.