Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in tien jaar tijd, maar er lijkt een dip aan te komen

In 2022 zijn er ruim 74.000 nieuwbouwwoningen bijgekomen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het hoogste aantal sinds 2012.

Door die cijfers groeide de woningvoorraad door nieuwbouw met 0,9 procent. Daarmee telt ons land nu in totaal 8,1 miljoen woningen.

Amsterdam is koploper in de nieuwe cijfers: in de hoofdstad zijn er vorig jaar bijna 6800 woningen bijgekomen. Op provincieniveau werd er met 14.500 huizen met meest in Zuid-Holland gebouwd. Het gaat in de CBS-cijfers ook om huizen die zijn ontstaan door splitsingen van bestaande woningen en transformaties van kantoren.

Minder vergunningen

De cijfers zijn in lijn met het hogere aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021. Dat is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. Meestal gaan er dan nog twee jaar overheen voordat een project klaar is.

Quote Hele projecten worden al afgeblazen omdat het voor ontwikke­laars niet meer rendabel wordt Chris van Zandwijk van makelaarsvereniging NVM

Gaan we af op die vergunningen, dan lijkt het erop dat er de komende jaren minder nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Vorig jaar zijn bijna 13 procent minder bouwvergunningen afgegeven dan in 2021. Bouwers stellen vanwege de inflatie en de situatie in Oekraïne nieuwe projecten uit en wachten op zekerder tijden. ,,Hele projecten worden al afgeblazen omdat het voor ontwikkelaars niet meer rendabel wordt. We zien meer en meer dat het rendement zelfs negatief is”, zei Chris van Zandwijk van makelaarsvereniging NVM daar eerder deze maand over.

Productie moet omhoog

Ook de hoge prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen, stikstofregels en personeelstekorten in zowel de bouw als bij gemeenten spelen een rol. Om nog te zwijgen over een gebrek aan geschikte bouwlocaties en vertragingen door bezwaarprocedures van bijvoorbeeld omwonenden. Aan dat laatste gaat het kabinet iets doen, kondigde woonminister Hugo de Jonge onlangs aan.

De productie moet de komende jaren ook omhoog, wil De Jonge zijn doel om 900.000 woningen tot 2030 te bouwen behalen om het woningtekort op te lossen. Er moeten dan 100.000 huizen per jaar bij. Want als er jaarlijks 74.000 huizen bijkomen, dan stokt de teller op een kleine 600.000 nieuwe huizen. Eerder maakten belangen- en brancheverenigingen zich al zorgen over de haalbaarheid van dat getal.

Uit ramingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wordt het op korte termijn niet beter. Bouwbedrijven leveren dit en volgend jaar bijna een tiende minder woningen op dan vorig jaar, verwacht het EIB. Volgens dit instituut krimpt de huizenbouw in 2024 met nog eens twee procent.

