Hoogzwangere Sanne Vogel showt ecologisch kamertje voor haar tweeling

Omdat Sanne en haar vriend Melchior nog niet weg willen uit hun huis moesten ze ruimte maken. ,,Omdat we geen extra kamer hadden en voorlopig niet willen verhuizen, hebben we afgelopen maanden een kamertje aan laten bouwen. Drie weken met drie katten uit logeren bij lieve vriendin. Hele huis daarna 1 grote stofbende. Onwijs veel hulptroepen gehad. Waardoor we alles precies zo konden maken zoals we willen. Niet alleen de kinderkamer, maar meteen het hele huis aangepakt. Zo blij met het eindresultaat!"

Op de foto die de actrice deelt, is te zien dat ook de commode klaar staat. Over de vele luiers die ze erop moet gaan verschonen, heeft Sanne al nagedacht. ,,We beginnen de eerste periode met biologisch afbreekbare wegwerpluiers, zodra we gewend zijn, gaan we de overstap maken naar wasbare luiers. Dat was altijd al mijn plan, maar toen we een tweeling kregen was het even slikken. Kan dat wel? Ik heb gelukkig meerdere tweelingmoeders gesproken die het hebben gedaan.”