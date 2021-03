Hopeloze huizenjacht: huurders die als single in studio begonnen, wonen nu met gezin op diezelfde 50m2

Mijn Tuin Yvonne ziet zichzelf als platte­lands­meis­je in grote stad: ‘Zelforga­ni­se­ren­de karakter van natuur vind ik fascine­rend’

21 maart Yvonne Gerritsen ziet zichzelf als een ‘plattelandsmeisje in de grote stad’. Maar haar liefde voor de natuur werd lange tijd niet omgezet in een groene en natuurlijke tuin. Pas toen de kinderen het huis uit gingen en Yvonne haar Haagse parterre helemaal voor zich alleen had, kreeg de tuin de hoogste prioriteit. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.