Huis dat 30 centimeter te dicht op erfgrens staat mag blijven: ‘Afbreken niet in verhouding tot overlast’

Deze Brabantse villa met ‘hoog James Bond-gehalte’ staat te koop voor 11 miljoen euro

18 februari Een van de allergrootste en meest prestigieuze villa’s van Brabant komt op de markt. Het pand in Uden, dat ooit van de gevallen vastgoedmagnaat Roger Lips was, moet 11 miljoen euro gaan kosten. ,,Wij zijn echt wel wat gewend qua dure huizen, maar dit is echt iets heel bijzonders.’’