Huis in Nederland werd afgelopen jaar 313 euro per dag duurder

Een koophuis in Nederland werd dit jaar gemiddeld 28.500 euro meer waard, wat neerkomt op zo’n 313 euro per dag. Dat is opvallend, meldt taxatiebedrijf Calcasa. In 2020 was de gemiddelde landelijke stijging van woningprijzen nooit hoger dan 100 euro per dag.