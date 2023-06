Huis mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Koopwoningen tot 355.000 euro mogen straks niet meer aan iedereen worden verkocht. Gemeenten kunnen afdwingen dat ze naar een koper gaan met een midden- of laag inkomen. Een Kamermeerderheid schaart zich achter de nieuwe Huisvestingswet van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), die dat regelt.

Nu is het voor lagere inkomens soms lastig om op de krappe koopmarkt op te bieden tegen mensen die meer te besteden hebben. Straks krijgen gemeenten de vrijheid om rijkere aspirant-kopers geen vergunning te geven ergens te wonen.

‘De gemeente bepaalt’

De wetswijziging is omstreden. Regeringspartijen VVD en D66 vinden het een inbreuk op het eigendomsrecht van woningbezitters. Straks kan het gebeuren dat een huis alleen verkocht mag worden aan een koper die minder geld biedt. ,,De gemeente bepaalt straks aan wie jij je woning verkoopt’’, zegt VVD’er Peter de Groot. D66'er Faissal Boulakjar: ,,Wat als je vanwege scheiding snel van je huis af wilt? Dan moet je door allerlei hoepels van de gemeente heen.’’

We kampen met een wooncrisis. Hoe is deze ontstaan en belangrijker nog, hoe lossen we haar op? (video):