Huiseigenaren zien overwaarde stijgen: ‘Opeethypotheek komt terug’

Mede daarom heeft ABN AMRO een enquête opgezet met Ipsos. 1.250 woningbezitters zijn ondervraagd en tonen zich erg optimistisch over de waarde van hun huis. Er is geen onderzoek gedaan naar hoeveel winst er daadwerkelijk wordt gemaakt. Cijfers van notarissen lieten vorig jaar zien dat er gemiddeld 30.000 euro werd verdiend bij de verkoop van een huis. Sindsdien zijn de prijzen verder gestegen vanwege de toenemende vraag naar woningen (krapte).

Meer dan een ton

Als het aan ABN AMRO ligt, laten huiseigenaren het geld niet ‘slapen'. In het onderzoek wordt de suggestie geopperd om het geld om te zetten in een tweede hypotheek. Al blijkt dat Nederlandse woningeigenaren terughoudend zijn die stap te zetten. Amper 7 procent heeft ooit iets met de overwaarde gedaan of is dat van plan.

De huizen­prijs is weer op het niveau van voor de crisis, dus de overwaarde is ook terug

Opeethypotheek

Toch verschijnen er nu financiële producten die lijken op ‘de opeethypotheek’ van voor de crisis, waarbij je de (over)waarde van de woning ‘opeet’ door het in geld om te zetten - te verzilveren. ,,De huizenprijs is weer op het niveau van voor de crisis, dus de overwaarde is ook terug", zegt Hans André de la Porte van vereniging Eigen Huis. ,,We hebben er bij hypotheekverstrekkers op aangedrongen antwoord te geven op de vraag van met name oudere huizenbezitters om iets met die waarde te doen. De opeethypotheek komt nu weer langzaam terug, zij het met een veel lager risico dan voorheen.”