Huizenkoper: ‘Het scheelt ons 7360 euro als we op 2 januari bij de notaris zitten’

Jan (79) maakt van zijn tuin een hobby: 'Ik stek, ik koop eigenlijk nooit planten'

6 september Jan de Jong (79) woont met zijn vrouw al 51 jaar aan de Westduinweg in Den Haag. De tuin is in al die jaren altijd een bron van plezier en vreugde geweest. Wij gingen deze week bij hen langs voor de rubriek Mijn Tuin.