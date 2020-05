Huizenmarkt tijdens corona: ‘Van idioot terug naar gek’

De datum 15 maart 2020 staat in haar geheugen gegrift. De Osse makelaar Evelien Ploegmakers dacht die zondagavond toen de ingrijpende coronamaatregelen van kracht werden, o jee wat nu? Slaat corona ook in onze branche keihard toe? Maar haar somberen en speculeren bleef beperkt tot een ochtendje. Maandagmiddag 16 maart kwam ze al tot de conclusie dat Covid-19 geen vat heeft op de woningmarkt. ,,In ieder geval is dat voor ons niet merkbaar. We zijn nu een week of zes verder en het lijkt extra druk. Gekkenhuis. Ik heb er veel vertrouwen in dat het virus geen grote gevolgen zal hebben voor de woningmarkt. Want vraag en aanbod liggen nog lang niet bij elkaar.”