Huizenprijzen hardst omhoog in meer dan twintig jaar

De huizenprijzen in Nederland stegen in twintig jaar tijd nog nooit zo hard als afgelopen kwartaal, ondanks de coronacrisis. Ook de woningverkopen zitten volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) flink in de lift, terwijl het aanbod van te koop staande huizen verder is geslonken. En woningzoekenden? Tja.. die trekken aan het kortste eind.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kwam vandaag met de woningmarktcijfers van het derde kwartaal. Zij stellen dat de woningmarkt nog verder verkrapt is, wat betekent dat er nog altijd veel potentiële kopers zijn, maar onvoldoende aanbod. De krapte heeft mede gezorgd voor de gigantische prijsstijging van koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs in het derde kwartaal was 354.000 euro. Dat is een stijging van 11,6 procent ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode.

Die stijging van 11,6 procent is heel fors, beaamt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. Al moeten we wel voorzichtig zijn met dit soort percentages, vindt hij, want de gemiddelde prijs is afhankelijk van het soort woningen dat wordt verkocht. ,,Als dat er opeens veel in Amsterdam zijn en minder in Groningen, dan heb je al snel een stijging van de gemiddelde transactieprijs.’’

Halleluja

Toch blijft het veel, geeft hij toe. Voor woningkopers hoeft deze prijsstijging nog niet eens veel te betekenen. Kopers zijn vaak ook verkopers, dus je betaalt meer, maar (als het goed is) krijg je ook meer, meent De Vries. Wie trekken dan aan het kortste eind? ,,Dat zijn de starters, want die hebben geen eigen woning, en het is niet alsof je salaris in een jaar tijd ook nog eens 11 procent stijgt. Voor makelaars is dit overigens een halleluja-jaar, dat is wel duidelijk.’’

In het derde kwartaal verkochten NVM-makelaars 41.600 bestaande woningen. Dat is het hoogste aantal in bijna drie jaar en het beste derde kwartaal ooit binnen de NVM. Het woningtype vrijstaand laat een grote stijging van het aantal verkopen in een jaar zien, maar ook de 2-onder-1-kapwoningen werden flink meer verkocht.

Coronaeffect

Dus wat aan het begin van de coronacrisis de verwachting was, namelijk dat er minder woningen verkocht zouden worden omdat mensen voorzichtiger zijn geworden, is nog niet gebeurd. Er is nog geen sprake van een coronaeffect. De Vries twijfelt nog. ,,Ik vind het lastig. Het kan ook zo zijn dat er nóg meer woningen zouden zijn verkocht als de coronacrisis niet was uitgebroken.”

Ook moet je binnen de woningmarkt rekening houden met zogeheten ‘vertragingen’. Het besluit om te kopen duurt vaak maanden. Het begint met de gedachte: ik wil een koopwoning, je gaat nadenken, Funda afstruinen, financiën nalopen, tot het definitieve besluit volgt. Veel mensen hadden dat proces er al voor de crisis op zitten. De gestegen rente aan het begin van de crisis gaf wellicht dat zetje, om te kopen vóór de rente nog meer zou stijgen. Nu is de rente echter weer gedaald, waardoor geïnteresseerden wellicht denken: ik doe het liever nu, dan later.’’

Vertrouwen

Volgens de laatste cijfers van het CBS (in september) waren Nederlanders iets minder negatief over hun financiële toekomst dan in augustus. Het consumentenvertrouwen ligt sinds de crisis ver onder het gemiddelde, toch blijft de koopbereidheid hetzelfde. Er is een kleine groep die momenteel afziet van een grote aankoop, zegt De Vries daarover, maar de huizenmarkt is nog volop in beweging. We kopen ons wild, ondanks corona.’’ Met de aangescherpte coronamaatregelen zou die bereidheid om aankopen te doen kunnen veranderen, verwacht hij.

De krapte

Ondanks alle succesvolle woningtransacties maakt NVM-directeur Onno Hoes zich zorgen, meldt hij. De markt is wederom verkrapt, waardoor woningzoekenden nauwelijks keus hebben. De woningen die in het tweede en derde kwartaal te koop stonden, werden nog sneller verkocht dan vorig jaar, wat druk heeft gelegd op de prijzen.

,,De woningmarkt heeft verruiming nodig van het aanbod om woningen voor een grote groep betaalbaar te houden,’’, zegt hij. We hebben op de korte termijn een noodplan nodig om de markt op dit vlak vlot te trekken. We begrijpen dat corona en de gevolgen hiervan de hoogste prioriteit hebben, maar de woningmarkt zou dan toch direct daarna moeten komen.’’

