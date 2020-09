Huizenprijzen stijgen met meer dan 8 procent; NHG-grens ook hoger

Video Oplossing voor Amber die door blunder huisraad ineens bij vuilcontai­ner aantrof

10 september Woningcorporatie Nijestee blunderde eind augustus door de huisraad van een huurder per ongeluk in een vuilcontainer te gooien. Student Amber had daarna het gevoel dat ze aan haar lot werd overgelaten, maar twee weken later is er toch een oplossing gevonden.