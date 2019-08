Huizenprijzen weer omhoog: stijging van 7 procent

De gemiddelde prijs van een koopwoning maakte een sprongetje naar een recordstand van 309.689 euro. In juni was de gemiddelde prijs nog gezakt naar 301.736 euro. Het vorige record werd in mei bereikt, toen een koopwoning in doorsnee voor 303.240 euro van eigenaar wisselde.



Vergeleken met het dal in juni 2013 liggen de prijzen in juli ruim 39 procent hoger. De prijsstijging is overigens niet zo hoog meer als vorig jaar, maar nog steeds aanzienlijk. Afgezet tegen een maand eerder is de prijsstijging wel weer iets groter.