Huizenprijzen zijn in negen jaar tijd verdubbeld

De prijs van een huis is in negen jaar verdubbeld. Een koophuis was in juli 99 procent duurder dan in juni 2013, berekende het Centraal Bureau voor Statistiek.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt, in de nasleep van de kredietcrisis. Sinds die tijd zijn de huizenprijzen in een vrijwel rechte lijn omhoog gegaan. Wie in juni 2013 een huis kocht, en in juli dit jaar verkocht, zag dat zijn stulpje gemiddeld het dubbele waard is.

Maar intussen zwakt wel het tempo af waarin de Nederlandse huizenprijzen toenemen. In juli merkte het CBS voor de tweede maand op rij een flink lagere prijstoename, terwijl er wederom veel minder huizen werden verkocht. Daarmee lijkt de markt tekenen van afkoeling te vertonen, zeiden deskundigen eerder al.

Voor huizen moest gemiddeld 14,5 procent meer betaald worden dan in dezelfde maand een jaar terug. In juni kwam de toename nog uit op 16,6 procent. De prijstoename is nog altijd fors maar is bij lange na niet meer zo sterk als begin dit jaar. Toen ging het om een plus van zo’n 21 procent, het hoogste niveau in decennia.

Dat de prijzen nu minder hard oplopen hangt waarschijnlijk samen met de opgelopen hypotheekrente. Daardoor is het bedrag dat veel mensen maximaal kunnen lenen afgenomen. Daarnaast constateerde makelaarsorganisatie NVM al dat het aantal huizen dat te koop staat in Nederland de laatste maanden flink is toegenomen.

Maar mensen zouden over het algemeen hun huis eerst willen verkopen voordat ze zelf een nieuwe woning aanschaffen, zeiden de makelaars er toen ook bij. Dat laatste kan verklaren waarom het aantal verhuizingen veel lager ligt dan een jaar geleden. Het Kadaster registreerde vorige maand 16.417 woningtransacties. Dat is bijna 14 procent minder dan een jaar eerder.

‘Huizenprijzen stabiliseren’

Wat de huizenprijzen komende tijd gaan doen, is nog wel de vraag. Inmiddels heeft de hypotheekrente de weg omlaag weer gevonden, merkte hypotheekadviesketen De Hypotheekshop onlangs op. Economen van ING schreven eerder deze maand dat het waarschijnlijker is dat de huizenprijzen stabiliseren dan dat de prijzen komende tijd flink omlaag gaan.

Wat op de achtergrond meespeelt is dat het huizenaanbod in Nederland nog steeds erg beperkt is. Pas als er meer huizen bij komen, kan de woningmarkt in de ogen van de meeste kenners echt een andere trend laten zien. En dat kan nog wel eens jaren gaan duren. De stikstofproblematiek is een van de redenen dat de versnelling bij de nieuwbouw van woningen maar niet op gang komt.