Hup, naar buiten en aan de slag met sneeuwklokjes

Hoera, het is januari en de sneeuwklokjes bloeien - nu ja, bijna. Ze staan al een paar centimeter boven de grond en het wit van de bloemblaadjes is al te zien. Met sneeuwklokjes is het als met het eerste vaatje nieuwe haring: er wordt buitensporig veel voor betaald. Niet voor het huis-tuin-en-keukensneeuwklokje, daarvan blijft de prijs al jaren min of meer gelijk, maar voor een variëteit met een afwijkende bloem: met een groen puntje aan het buitenste bloemblad, of met zes bloemblaadjes in plaats van de gebruikelijke drie.

Op het ogenblik zijn gele sneeuwklokjes in de mode. Geel? Jazeker, de basiskleur is gewoon wit, maar de bloemblaadjes hebben een geel puntje en ook het vruchtbeginsel is geel in plaats van groen. Ze zien er wat ziekelijk uit, alsof ze aan geelzucht lijden, maar de verzamelaar betaalt er honderden euro's voor. Per bolletje.

Misdaad

Waar veel geld in het spel is, is de misdaad nooit ver weg. In 2019 werden in Engeland twee sneeuwklokjesdieven in de kraag gevat. Ze waren bollen aan het rooien op het terrein van Walsingham Abbey in Norfolk. De organisator van het misdrijf, Stefan Simpson, kreeg tien maanden gevangenisstraf. Zijn handlanger, Peter Gibbs, een taakstraf van tweehonderd uur.

De beruchtste diefstal is die van het sneeuwklokje 'Carolyn Elwes' in 1997. Het werd gestolen tijdens de open dagen op een landgoed dat bekendstaat om zijn grote verscheidenheid aan sneeuwklokjes. 'Carolyn Elwes' was het eerste 'gele' sneeuwklokje en de dief stal de hele pol. Er bestaat nog een foto van, maar ondanks veel publiciteit is Carolyn nooit meer boven water gekomen.



Ook in Nederland wordt in sneeuwklokjes gedeald. Ik woon in de buurt van een landgoed waar veel sneeuwklokjes staan. Vorig jaar vond ik een vel papier in mijn brievenbus waarop een handelaar aanbood sneeuwklokjes tegen een goede prijs te komen rooien. Kennelijk werd ik voor de landgoedeigenaar aangezien. Dit voorstel is natuurlijk legaal, maar bij een kennis die zo argeloos was om een zeldzaam sneeuwklokje in zijn voortuin te planten, werd de plant tot tweemaal toe gestolen. Nu wordt zijn tuin door een camera bewaakt.

Januari is gek genoeg een goede maand om sneeuwklokjes te verplanten. De meeste bloembollen plant je als ze in rust zijn. Ze worden door de kweker opgerooid, in zakjes gedaan en naar tuincentra of particulieren verstuurd. Daarna plant je ze in de herfst. Sneeuwklokjes houden er echter niet van om gerooid te worden, en al helemaal niet van in een zakje zitten. Je plant en verplant ze het beste 'in het groen': met blad en al, wanneer ze in bloei staan of net zijn uitgebloeid. In januari weinig te doen in de tuin? Niks daarvan: naar buiten.

