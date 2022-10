Huren vrije sector blijven volgens makelaars hard oplopen, maar niet in grote steden

Stedelijke gebieden

VGM NL-voorzitter Sander Groot wijst erop dat de situatie op de vrije huurmarkt wel wat genuanceerder is wanneer wordt vergeleken met het voorgaande kwartaal. ,,Vooral in de zeer sterk stedelijke gebieden, zoals Amsterdam en Rotterdam, waar de druk in de gehele woningmarkt groot was, zien we nu een stabilisering van de huurprijzen. Steden en regio’s zoals Utrecht en Almere, Flevoland en Limburg laten zelfs een lichte daling zien”, geeft hij aan. Of dit een eenmalige of een meer structurele ontwikkeling is, durft Groot evenwel nog niet te zeggen.