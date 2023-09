Huurder kan het energielabel van zijn woning nu zelf checken: zo doe je dat

Huurders kunnen voortaan online checken of het energielabel van hun woning ook daadwerkelijk klopt. Tot voor kort kreeg de huurder enkel de letter van het label te zien. Nu kan deze ook daadwerkelijk controleren waar dit label op gebaseerd is. Hoe check je jouw label? En wat kun je doen als het niet klopt?

Een belangrijke mijlpaal, vindt Mathijs ten Broeke van de Woonbond. ,,Huurders kregen tot nu toe alleen de letter van hun energielabel te zien, maar niet de gegevens waarop dat gebaseerd is.” Daarvoor waren ze afhankelijk van de welwillendheid van de verhuurder. ,,Die waren niet altijd bereid om dat te delen.”

Veel huurders twijfelen over de juistheid van het energielabel. ,,In veel gevallen klopt het label wel, maar als het niet klopt zijn de gevolgen heel groot. Stel je woning heeft officieel label B, maar in de praktijk is het G, dan betaal je iedere maand dus te veel huur. Bovendien verwacht je als huurder een bepaald bedrag aan energie kwijt te zijn. Met een fout label kom je dan voor verrassingen te staan.”

Ook voor het verduurzamen van de huurwoningen is een juist energielabel van belang. ,,Woningcorporaties zijn daar nu volop mee bezig. Daarbij beginnen ze bij de huizen met de slechtste labels”, zegt Ten Broeke. ,,Heeft jouw woning officieel label D, maar blijkt het in werkelijkheid F te zijn, dan ben je dus later aan de beurt.”

Hoe check je je energielabel?

Om je energielabel te checken ga je naar mijnoverheid.nl en log je in met je DigiD. Onder het kopje Wonen vind je bij de tegel ‘energielabel’ het document waarop jouw label is gebaseerd.

Wat kun je doen als het energielabel niet klopt?

Heb je twijfels bij de juistheid van je energielabel, dan kun je daar het beste de huurbaas eerst vriendelijk op aanspreken, zegt Ten Broeke. ,,Haalt dat weinig uit, dan kun je naar de huurcommissie. Je huur wordt alleen aangepast als je gegronde redenen hebt, dus je moet goed kunnen onderbouwen waarom je twijfelt over het energielabel. Daarnaast heeft het alleen zin als je huur net onder de maximale huurprijs zit op basis van het puntensysteem. Zit je ver onder de maximale huur, dan heeft dat niet direct effect.”

Kun je ook het label van je toekomstige huurwoning inzien?

Verhuurders zijn niet verplicht om het energielabel te laten zien aan een potentiële huurder, zegt Ten Broeke. ,,Gelukkig is het wel een goed gebruik dat verhuurders voorafgaand aan het tekenen van het huurcontract, wel kenbaar maken in welke labelcategorie de woning valt. Bij woningcorporaties is dit sowieso de normale gang van zaken.”

Is het energielabel verplicht voor een huurwoning?

Het energielabel is verplicht zodra een nieuwe huurder in de woning gaat. Het geldt alleen voor zelfstandige woningen. ,,Onzelfstandige kamerwoningen hebben geen energielabel”, zegt Ten Broeke. ,,Heeft de verhuurder geen geldig energielabel, dan kan hij een boete krijgen.”