Huurders maken zich zorgen over brandveiligheid in huis

Bijna twee derde van de deelnemers aan een enquête van de Woonbond heeft ‘soms’ of ‘vaak’ zorgen over de brandveiligheid van hun woning of flatgebouw. Ze maken zich vooral zorgen over de vluchtmogelijkheden bij brand.

Ruim driekwart moet één of meer trappen af om het huis te kunnen ontvluchten bij brand. Toch heeft slechts een derde wel eens geoefend hoe ze moeten vluchten. Andere zaken waar de panelleden zich zorgen over maken zijn de veiligheid van de elektra en het gedrag van de buren. Opvallend is dat ruim twee derde geen koolmonoxidemelder of een brandblusser in huis heeft. Ruim driekwart heeft rond de jaarwisseling geen extra maatregelen genomen om te voorkomen dat er brand uitbreekt.

Volledig scherm © Woonbond

Twee derde van de driehonderd paneldeelnemers van de Woonbond-enquête huurt van een woningcorporatie en de rest van een particuliere of commerciële verhuurder. De meeste mensen wonen in een flat of etagewoning. In 88 procent van de woningen met individuele verwarming zorgt de verhuurder voor het onderhoud.

Koolmonoxide

Naast de gevaren voor brand, waarschuwt de brandweer in campagnes al jaren voor de risico's van koolmonoxide, ook bekend als CO. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.

