‘Huurders worden gechanteerd sinds tijdelijke contracten’

Vooral particuliere verhuurders maken gebruik van de mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met de bewoners van hun huis. Opvallend is dat zij na twee jaar alle contracten opzeggen en dus niet verlengen voor onbepaalde tijd. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau Statistiek. ,,Ik ben bang dat dit vooral voor commerciële partijen de standaard gaat worden, zodat huurdersrechten vervallen en de huurprijs telkens omhoog kan", zegt directeur Paulus Jansen van de Woonbond.

Type verhuurder Aantal contracten Particulieren 9.100 Bedrijven 2.100 Corporaties 5.600 Totaal 16.800

Sinds juli 2016 kunnen verhuurders tijdelijke huurcontracten inzetten voor maximaal twee jaar of maximaal vijf jaar. De periode van vijf jaar is voor jongeren tot 27 jaar oud. De wet heeft als doel om voor meer doorstroming op de woningmarkt te zorgen. Ook zouden er meer woningen beschikbaar komen omdat verhuurders weten dat ze hun huis niet voor onbepaalde tijd ‘kwijt’ zijn.

Daarnaast speelde mee dat huurders juist meer huurbescherming zouden hebben in vergelijking met huurcontracten van korte duur of anti-kraakovereenkomsten (geen huurbescherming en huurprijsbescherming), wat voorheen vaak voorkwam. De verhuurder mag het contract ook niet opzeggen vóór de twee jaar, of vóór de vijf jaar bij (studenten)kamers. Huurders mogen dat wel.

Geld verdienen

Maar de wet schiet z'n doel voorbij, meent Paulus Jansen. ,,Er zijn vooral in de steden niet genoeg woningen en dat is de plek waar deze tijdelijke huur het vaakst voorkomt. Logisch, want daar is de meeste vraag en valt er dus geld mee te verdienen. Veel huurders kiezen niet bewust voor tijdelijke huur, maar omdat er geen alternatief is gaan ze er mee akkoord.”

Quote Met name particulie­re verhuur­ders zien in de wet een mogelijk­heid om van lastige huurders af te komen Paulus Jansen, Directeur Woonbond De Woonbond waarschuwde bij invoering van de tijdelijke contracten voor het verzwakken van de positie van de huurder. Die is bij hoop op verlenging tot een contract voor onbepaalde tijd minder snel geneigd om een zaak te maken van slecht onderhoud, een te hoge huurprijs of servicekosten, denkt Jansen.



,,We krijgen signalen van bewonerscommissies dat de tijdelijke huur als chantagemiddel wordt gebruikt. Bij woningcorporaties is dat niet het geval, maar met name particuliere verhuurders zien in de wet een mogelijkheid om van lastige huurders af te komen. Er komt geen rechter meer aan te pas, want het mag. Ik denk daarom ook dat het aantal verhuurders dat hier een standaard van maakt blijft groeien. Op die manier komen er niet méér woningen op de huurdersmarkt, maar kannibaliseren de tijdelijke contracten de contracten voor onbepaalde tijd.”

Net afgestudeerden

Die analyse wordt niet gedeeld door Co Koning van Vastgoed Belang, de vereniging waar een deel van de particuliere verhuurders lid van is. ,,Er bestaan ongetwijfeld malafide verhuurders, maar mijn indruk is dat de tijdelijke contracten vooral worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Namelijk voor mensen die tijdelijk op zoek zijn naar een woonruimte, zoals net afgestudeerden of mensen die hun huis hebben verkocht en tijdelijk onderdak nodig hebben.”



Bovendien vindt hij het wél de keuze van de huurder om een tijdelijk contract aan te gaan. ,,Het is een overeenkomst tussen verhuurder en huurder. Veel huurders weten dat ze na twee jaar weg moeten. Dat kan juist een extra prikkel geven om op zoek te gaan naar een permanente woning.” Verhuurders hebben er ook geen enkel belang bij om elke twee jaar op zoek te gaan naar nieuwe huurders, zegt Koning. ,,Dan moeten ze weer een makelaar inhuren, dat kost ook geld. Bovendien wil je huurders die zich netjes gedragen en maandelijks op tijd betalen het liefste behouden.”

Quote Er bestaan ongetwij­feld malafide verhuur­ders, maar mijn indruk is dat de tijdelijke contracten vooral worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn Co Koning, Vereniging Vastgoed Belang

Politiek

Paulus Jansen ziet dat toch anders. Hij wil dat de wet wordt aangepast, om te voorkomen dat tijdelijk huren de standaard wordt. ,,De huurprijs zal bijvoorbeeld omlaag kunnen op het moment dat zo'n tijdelijk contract van kracht wordt. Op basis van het puntenstelsel zou de huur dan 20 of 30 procent omlaag moeten. Daarmee maak je het economisch belang kleiner en ontstaat meer balans.”

GroenLinks en de PVV hebben een paar maanden geleden al kritische vragen gesteld over de tijdelijke contracten. Ook die partijen hebben de indruk dat er bedrijven of particuliere beleggers zijn die de wet gebruiken om van huurders af te komen, in plaats van spoedzoekers een kans te geven die ze daarvoor niet hadden.