Huurprijs inclusief energiekosten? Dikke kans dat maandlasten omlaag kunnen

Het is een proef voor 150 huishoudens, gestart door de provincie Zuid-Holland. Het Huurteam komt al een paar jaar in verschillende gemeenten over de vloer bij particuliere huurders om de maximale huurprijs te berekenen. Vaak blijkt dat huurders meer betalen dan via een puntensysteem wettelijk is toegestaan. Ook de servicekosten worden niet altijd juist afgerekend.

Inclusief huurcontract

Met de nieuwe aanpak brengt Huurteam Rotterdam verduurzaming en het aanpakken van misstanden op de particuliere huurwoningmarkt samen. De huurder kan energie én geld besparen, zegt Edo Gommers van adviesbureau en opdrachtnemer Urbannerdam. ,,We zien ondersteuning van verenigingen van eigenaren en woningcorporaties, maar particuliere huurders vallen een beetje buiten de boot. In veel gevallen is hun huurprijs inclusief energie- en servicekosten en weten ze niet dat hun maandlasten naar beneden kunnen door besparingsmaatregelen”, aldus Gommers.



Als de huurprijs is gecheckt, wordt van de huurders verwacht dat ze zelf met hun huisbaas in gesprek gaan over de maandlasten. Of ze vragen of de verhuurder het huis wil verduurzamen. ,,Huurders zijn misschien niet altijd geïnteresseerd in een lagere huur, maar vooral in een comfortabelere woning. Ze kunnen met de energiescan in hun hand vragen om investeringen in het huis, zonder dat de pandeigenaar de huur omlaag hoeft te brengen.”