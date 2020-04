Huurprijzen vrije sector bereiken plafond, prijzen dalen al in Drenthe en Friesland

Wonen mensen eenmaal in een huurwoning, dan gaat de prijs jaarlijks (meestal in juli) met enkele procenten omhoog. In de meeste huurcontracten staat een maximale jaarlijkse prijsstijging vermeld, maar de linkse partijen in de Tweede Kamer vragen in deze coronacrisis om het bevriezen van alle huren, zodat mensen die in de financiële problemen komen niet nóg harder worden getroffen. Het kabinet heeft negatief gereageerd op die oproep. Huurinkomsten zouden nodig zijn voor de bouw en verduurzaming van woningen. Volgens minister Stientje van Veldhoven worden bovendien al jaren gemiddeld ‘gematigde huurverhogingen’ toegepast.



Die opmerking was tegen het zere been van Stijn Jansen uit Utrecht. Hij woont in een appartement van 55 vierkante meter. ,,Ik kreeg net een brief van mijn verhuurder binnen dat de huur met 60 euro omhoog gaat. Dat is 5 procent, zonder dat er een extra prestatie van de verhuurder tegenover staat. Is dat gematigd in deze tijd?” PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageerde gisteren in een debat met de teruggekeerde minister Kajsa Ollongren ontsteld op het morele appèl dat ze aan verhuurders deed: ,,In een moreel appèl kun je niet wonen.”