Huurverklaring blijkt geen goede maatstaf voor hypotheekmogelijkheden

Uit de evaluatie blijkt wel dat 39 procent van de deelnemers aan de proef toch een financiering kan krijgen. 25 procent lukt dat met de huidige hypotheekregels. Nog eens 14 procent heeft maatwerk nodig. Hypotheekverstrekkers kunnen via 'explain’ beperkende leennormen aan de kant zetten als er goede reden is aan te nemen dat huurders hun hypotheek over een lange termijn kunnen betalen.

BLG Wonen zet in op kennisuitwisseling in de financiële sector om oog te hebben voor de doelgroep. De vrije huursector wordt niet gesubsidieerd, in tegenstelling tot de koopmarkt (renteaftrek) en sociale huurmarkt (huurtoeslag). Volgens BLG werkt dat ongelijkheid in de hand. Het verschil in vermogensopbouw tussen iemand die duur huurt en iemand die koopt, is in tien jaar gemiddeld 50.000 tot 70.000 euro. ‘Deze financiële tweedeling maakt dat een landelijke aanpak van de duurhuurproblematiek hard nodig is’, meent de bank in een persbericht.