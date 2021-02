Hypotheekrente daalt verder dankzij hevige concurrentie

Evelien (25) bevrijdt zich van beklemmen­de studenten­ka­mer dankzij bijles

19 januari Een op de drie studenten geeft het leven tijdens de coronacrisis een zware onvoldoende, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Evelien Scheffers (25) uit Rotterdam besloot het heft in eigen hand te nemen. Om even te kunnen ontsnappen uit haar kleine studentenkamer biedt ze bijles aan in ruil voor een plek om te studeren.