Ikea geeft beroemde catalogus nog maar in één regio uit

Om de productie- en verspreidingskosten omlaag te brengen is Ikea vorig jaar in Nederland gestopt met de gratis verspreiding, die voorheen standaard plaatsvond. Het past tegelijkertijd bij hun stevige duurzaamheidsdoelstellingen. Alleen zo’n 300.000 huishoudens in het verzorgingsgebied van het Ikea-filiaal in Delft heeft de gids deze week ontvangen. ,,Dat doen we om te meten wat onze klanten belangrijker vinden: de papieren editie of de online versie", aldus woordvoerder Jurriaan Zuiderhoek.