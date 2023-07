Ikea is jarig: alleen de echte fan maakt deze GRØTE Ikea-quiz foutloos

Schoonmaaktip Vetvlekken op de tuintegels, hars op tuinbank en slakkenspo­ren in de keuken: zo kom je er vanaf

Vetvlekken op de tuintegels of zwarte strepen op de douchewand: wekelijks wordt schoonmaakexpert Marja Middeldorp gemaild met prangende schoonmaakkwesties van lezers. Vandaag beantwoordt ze er vier, waaronder eentje over slakkensporen in huis.