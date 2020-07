In de tuin van Jan waan je je op een bergtop: ‘Betoverd door deze kleine plantjes’

#NLStartOp Woonadvies populair: ‘Mensen zijn hun huis meer gaan waarderen’

25 juli Maandenlang zaten we thuis. We laafden ons dus maar aan interieurblogs, volgden woondecoratiecursussen en kochten meubels in plaats van vliegtickets. Vier ondernemers in de woonbranche vertellen welke ideeën de lockdown hen heeft gebracht.