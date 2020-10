In deze gemeenten waren vorig jaar de meeste woningbranden

Het aantal woningbranden is gedaald. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er in 2019 minder claims voor woningbrand zijn ingediend dan het jaar daarvoor. Enschede was in de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners koploper.

In die stad kwamen 11,5 brandclaims binnen bij verzekeraars per 1000 huishoudens. Daarmee ligt Enschede samen met Tilburg (10), Breda (9,9), Den Bosch (9,2), Ede (8,4), Nijmegen (8,4) en Haarlemmermeer (8,2) boven het landelijk gemiddelde van 8 brandclaims per 1000 huishoudens. Amsterdam valt op met een laag gemiddelde van 2,1.

,,De verschillen tussen de steden zijn voor ons onverklaarbaar”, zegt Ernst Moeksis van het Verbond van Verzekeraars. ,,Dat de cijfers dalen komt waarschijnlijk door de rookmelders in huizen. In nieuwbouwhuizen zijn rookmelders verplicht. Het zou dus kunnen dat in steden met veel nieuwbouwhuizen het aantal woningbranden laag ligt.” In 2018 lag het landelijk gemiddelde nog op 10.

Nederlanders dienden in 2019 in totaal ruim 15.000 minder claims in bij hun verzekeraar dan een jaar eerder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer schade

De gemiddelde schade per claim stijgt wel. Waar in 2018 een gemiddelde schadeclaim nog 2.763,78 euro bedroeg, steeg dat in 2019 naar 3.439,69 euro. Zoals gebruikelijk ontstonden de meeste branden rond de jaarwisseling. ,,Het is lastig te zeggen waarom de gemiddelde schade per claim stijgt”, zegt Moeksis. ,,Maar we zien het ieder jaar stijgen. Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de duurdere spullen die mensen in huis hebben. Denk aan televisies, laptops, tablets.”

Verder zijn er minder dodelijke slachtoffers gevallen bij woningbranden. Volgens de Brandweeracademie zijn 22 mensen overleden in 2019, terwijl er een jaar eerder nog 33 mensen om het leven kwamen bij een woningbrand. Maar Hilde Raasing van Brandweer Nederland denkt dat er nog veel meer stappen te maken zijn. ,,Het is zorgwekkend dat 70 procent van de huishoudens wel een rookmelder heeft, maar dat deze in maar 35 procent van de gevallen werkt én op de juiste plaats hangt”, zegt Raasing. ,,Daarom voeren we in oktober actief campagne, om mensen aan te zetten rookmelders op te hangen, ze goed te onderhouden en te vervangen als dat nodig is. Want goed geplaatste en werkende rookmelders redden levens.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.