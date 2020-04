In deze kerk kun je straks wonen: mét orgel, kapel en klokkenspel

Architectenbureau Paul Dinant uit Amsterdam heeft een flinke kluif aan de verbouwing van de voormalige Petrus & Pauluskerk in Dinteloord. De architect vond bijzondere puinresten in de kelder, die hem terug in de tijd brachten. Terug naar de puinhopen van het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 4 november vielen er bommen op de Dinteloordse kerk, omdat de geallieerden hadden gehoord dat Duitsers zich daar hadden verscholen. Dat bleek niet zo te zijn. Zeker 50 mensen kwamen tijdens het bombardement om het leven.