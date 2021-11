In het huis dat Adri verhuurde zat een wietplantage: ‘Het ging goed tot hij stopte met betalen’

De deuren waren van het slot, alle meubels weg, er was waterschade en boven was de elektrische bedrading kapot. Boer Adri Bossers weet direct waar hij mee te maken heeft als hij poolshoogte neemt bij het huis dat hij verhuurt. Er had een wietplantage in gezeten.

,,Hij had wel alles voor zover mogelijk opgeruimd, maar de sporen waren nog duidelijk zichtbaar", zegt hij in de documentaireserie De verborgen prijs van drugs in Brabant op deze site.

Bossers is geen uitzondering. Aan de lopende band worden boeren met leegstaande ruimten in het buitengebied benaderd door drugscriminelen. Een serieuze bedreiging voor de samenleving, stelt Hendrik Hoeksema van de ZLTO. ,,Het wordt tijd dat we met elkaar onder ogen zien dat dit echt serieuze problematiek is.”

Want het kan zo onschuldig ogen, vertelt Bossers aan documentairemaker Margo de Haas. ,,Ik wil hier zelf gaan wonen als ik gestopt ben met boeren. In de tussentijd verhuur ik het, zo ook aan een meneer die pas gescheiden was. Dat ging allemaal goed, tot hij op een gegeven moment stopte met betalen.” Daarna ontdekte hij de resten van de kwekerij.

En de politie? Die kon weinig voor hem betekenen. Het gevolg van onder meer een tekort aan personeel, blijkt uit deze derde en laatste aflevering van de documentaireserie. Bekijk de aflevering hierboven, of bekijk de volledige serie 1 hieronder.