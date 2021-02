In vier uurtjes tijd melden tachtig belangstellenden zich voor dit eenvoudige koophuis

Recordaan­tal Nederlan­ders deden mee met tuinvogel­tel­ling: 'Mus is terug’

1 februari In het jaar dat alle dierentuinen zijn gesloten, deden een recordaantal Nederlanders mee met de tuinvogeltelling die de Vogelbescherming afgelopen weekend hield. Ruim 198.000 Nederlanders gingen op vogelspotmissie in eigen tuin of balkon. Ze zagen vooral veel huismussen.