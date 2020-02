Inbrekers slaan hard toe tijdens carnaval

Het carnavalsweekend staat voor de deur en dat betekent behalve veel bier en polonaises ook een vermenigvuldiging van het aantal inbraken. Zeker in Maastricht en Breda is het voor feestvierders oppassen geblazen. Carnavalssteden vallen ten prooi aan inbrekers die op zoek zijn naar verlaten huizen.

Uit de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis blijkt dat het aantal inbraken met wel 72 procent toeneemt in de grootste carnavalssteden. In de regio zuid worden deze dagen tientallen inbraken meer gepleegd dan vorige week. De toename is groter dan elders in het land waar op een andere manier vakantie wordt gevierd. ,,Dat is alleen maar te verklaren door carnaval’’, zegt Youri van der Avoird van Interpolis, zelf inwoner van ‘t Kielegat (Breda).

Aanvoerder van de top acht van risicosteden is Mestreech (Maastricht). Het risico op inbraak is de komende dagen in het uiterste zuiden van Nederland bijna drie keer zo groot als vorige week, zo blijkt uit een Interpolis-analyse van cijfers van de afgelopen zes jaar. ,,De hoeveelheid inbraken neemt gelukkig al jaren af, maar behalve de materiële schade heeft het ook een grote emotionele impact’’, aldus Van der Avoird. ,,Het is dus belangrijk carnavalsvierders te waarschuwen.’’

Top acht Deze lijst toont de gemiddelde stijging (over de periode 2014 t/m 2019) van het aantal inbraken tijdens carnaval ten opzichte van de zaterdag, zondag, maandag en dinsdag vóór carnaval. In de regio zuid worden jaarlijks gemiddeld 225 inbraken gepleegd met carnaval. 1. Mestreech (Maastricht), 249% 2. Kielegat (Breda), 153% 3. Lampegat (Eindhoven), 128% 4. Jocus (Venlo), 61% 5. Oeteldonk (’s-Hertogenbosch), 59% 6. Marotteriek (Sittard-Geleen), 54% 7. Krekkelstad (Enschede), 21% 8. Kruikenstad (Tilburg), 12%

Voor Maastricht gaat het om gemiddeld negentien in plaats van zeven inbraken. De politie in Limburg heeft geen directe verklaring voor het uitzonderlijk hoge aantal in Maastricht, maar waarschuwt inwoners niet voor niets al jaren voor inbraak tijdens de ‘stoet’. ,,Veel mensen vieren carnaval en laten het huis dan onbeheerd achter. Via sociale media en in de optocht zelf waarschuwen we voor inbrekers en zakkenrollers’’, zegt een woordvoerder.

De gemeente Roermond wees inwoners in samenwerking met muziekact ‘Vleisboeket’ in 2017 met een videoclip (zie hieronder) op de risico’s van inbraak tijdens carnaval onder het motto: ‘Let goot op en maak et ze neet te mekkelik!’ De politie tipte kort en krachtig: ‘Lampen aan! Deur op slot! Licht je buren in!’

Inbraakpieken komen vaker voor. In de zomervakantie en rond kerst en oud en nieuw is het dievengilde ook actiever dan gemiddeld. ,,Het is voor inbrekers belangrijker dat ze zich onbespied wanen, dan dat ze in een huis met dure spullen of sieraden komen’’, zegt Van der Avoird. ,,Ze gaan voor de gelegenheid en niet per se voor een grote buit.’’