Is de tuin te droog? Je hebt het hele jaar plezier van hittebestendige hemelsleutel

Niet alleen droogte verzwakt de planten, want schimmels loeren in elk hoekje van de tuin. Zodra een plant tekenen van stress vertoont, slaan ze genadeloos toe. Laat dat maar aan schimmels over.



Zo is de natuur nu eenmaal: bacteriën, schimmels en virussen horen af te rekenen met zwakke planten, maar veel tuinliefhebbers zullen dat nimmer accepteren. Het recht van de sterkste? Prima, maar liever in een echt natuurgebied dan in onze tuin.



Toch zijn er genoeg planten te vinden die van droogte houden: trompetklimmers en hibiscus bloeien bijvoorbeeld als nooit tevoren. En het zal niet heel lang meer duren tot olijfbomen en mimosa tot onze normale tuininventaris behoren.