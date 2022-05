Jan heeft een 10KW-windturbine in de tuin staan om stroom op te wekken: ‘Doe het niet voor het grote geld’

Hamers zit in de kantine van zijn garagebedrijf aan huis en vertelt met wilde gebaren een anekdote over z'n eerste zelfgebouwde windmolen, halverwege de jaren tachtig. ,,Ik was een jaar of veertien. Na maanden lassen en prutsen liet ik 'm voor het eerst draaien. Maar draaien werd schudden. En schudden werd klapperen. Op een gegeven moment kwam er zelfs rook vanaf.” Lachend: ,,Toen is ons pap op een ladder geklommen om 'm met een tang tot stoppen te krijgen.”