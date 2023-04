Jan heeft een laag verbruik: ‘Ik douche twee keer per week: op woensdag en zaterdag’

EnergierekeningJan in ’t Veld (72) uit Oss is meerdere maanden per jaar in Afrika, daarom is zijn verbruik niet hoog. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.