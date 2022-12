Je snoer van lampjes in de knoop en naalden door je hele huis: zo voorkom je deze kerstfrustraties

Maar goed, hoe je het ook wendt of keert: de kerstdagen komen eraan. Dus halen we de versiersels voor in huis of voor in de boom van zolder. Marja: ,,Het is ieder jaar toch altijd weer spannend hoe je vorig jaar je spullen hebt opgeruimd. Is dat netjes in een doos of hadden we zoiets van: ‘nou, dag, als het maar in een doos verdwijnt?’ Vooral de snoeren met lampjes worden altijd een spaghetti van ellende. Ik gebruik altijd lege keukenrollen. Je maakt een grote lus die smal genoeg is om door de koker te gaan en dan kun je 'm zo in die rol bewaren. Dan heb je in ieder geval geen chaos van lichtjes. Dat scheelt héél veel ellende en trammelant in huis.” Nog een tip van Marja om frustratie te voorkomen: check eerst even of de verlichting werkt voordat je 'm in de boom hangt.



Stel: je kiest voor een echte boom. Dat betekent vaak: veel naalden in huis. Hoe voorkom je dat je die naalden nog maandenlang tegenkomt in huis? ,,Voordat de boom staat, zoek ik een oud kleed of laken. In het midden knip je met een schaar horizontaal en verticaal iets in, zodat-ie in het standaard past. Dat kleed kan leuk gedrapeerd worden, maar het grote voordeel is: haal je de boom weer uit huis, dan pak je de vier hoeken, pak je als het ware de boom in en kun je 'm buiten uitkloppen. Zo kom je naaldvrij de kerst door.”