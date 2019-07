Je tuin sproeien? Mogelijk mag dat straks niet meer

Om ook in de toekomst voor iedereen voldoende drinkwater te hebben, zint de overheid op de mogelijkheid om het sproeien van de tuin met kraanwater te kunnen verbieden. Uiterlijk in april volgend jaar komt daar duidelijkheid over.

Waterbedrijf Vitens is alvast een campagne gestart om het verbruik van drinkwater terug te dringen. ,,In het meest ongunstige geval hebben we in 2040 30 procent meer drinkwater nodig”, legt woordvoerder Nienke de la Beij van Vitens uit.

Tegelijkertijd wil het waterbedrijf, dat 5,7 miljoen klanten bedient, eigenlijk zo min mogelijk grondwater oppompen, omdat dat gevolgen heeft voor onder meer het waterpeil in oppervlaktewateren zoals meren, sloten en beken.

Waterrestricties

Quote De kans bestaat dat we naar zo’n sproeiver­bod toe gaan Nienke de la Beij, woordvoerder Vitens ,,Wellicht komen er waterrestricties vanuit de minister”, stelt De la Beij, ,,net zoals in bijvoorbeeld Engeland, België en Duitsland waar de overheid zich rechtstreeks met het drinkwaterbeleid bemoeit.”



In delen van België gold vorige zomer bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van leidingwater voor onder meer het wassen van auto’s, vullen van zwembaden en het bevochtigen van tuinen. Wie zich er niet aan hield, kon een boete krijgen tot wel 1.600 euro.

Hoe handhaven?

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt momenteel gewerkt aan een beleidsnota over drinkwater. Volgens verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen hebben veel mensen niet in de gaten dat we in de loop der jaren almaar meer drinkwater zijn gaan gebruiken.

Ze wil daar een discussie over omdat ze vindt dat de drinkwaterbedrijven daar terecht aandacht voor vragen en serieus wil kijken hoe op de lange termijn omgegaan wordt met drinkwater

,,De kans bestaat dat we naar zo’n sproeiverbod toe gaan”, stelt De la Beij. De vraag is wel hoe dat zou moeten worden gehandhaafd: er zal gecontroleerd moeten worden of mensen zich wel aan zo’n verbod houden.

Al langer sproeiverboden

Volledig scherm Extra water water kraanwater kraan © ThinkStock Photos Sproeiverboden kent Nederland overigens al langer, maar dan voor sproeien met water uit bijvoorbeeld beken en sloten. Vorig jaar werden in verschillende regio’s door de waterschappen dergelijke verboden uitgevaardigd, omdat het toen extreem droog was.



De waterbedrijven merken dat als de temperaturen oplopen het waterverbruik ook enorm toeneemt, met soms wel 50 procent. De la Beij: ,,Er is geen tekort aan water, maar hoe meer er verbruikt wordt hoe meer er opgepompt moet worden.”

Om het waterverbruik terug te dringen zijn waterbedrijven als Vitens begonnen met een campagne om inzichtelijk te maken hoeveel mensen eigenlijk verbruiken. ,,De meeste mensen denken dat ze 60 liter per dag verbruiken, terwijl dat gemiddeld 120 is.” Wie een kwartier zijn gras sproeit, laat 100 liter gezuiverd water over de tuin lopen.