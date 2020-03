John en Christel kunnen alsnog trouwen na verkoop van ‘onverkoopbaar’ huis

Buitenkans­jes te koop, maar je moet als bewoner wel tegen lawaai kunnen

4 maart Altijd al gedroomd van een monumentale Zeeuwse boerenhoeve? Op steenworp afstand van Heinkenszand en dicht bij het Zeeuwse Goes? Dan is Stelleweg 6 een buitenkansje. Of heb je plannen voor een kleine B&B, dan moet je zeker eens kijken naar Stelledijk 40-42 in ‘s-Heer Arendskerke.