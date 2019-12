Kabinet maakt financiering verduurzamen eigen huis makkelijker

Knops heeft de plannen voor duurzaamheidsfinancieringen in een Kamerbrief laten weten. Daarin wordt onder meer de uitwerking van een eerder aangekondigd warmtefonds belicht. Het kabinet stelt daarvoor 900 miljoen euro beschikbaar tot 2030.

Lees ook PREMIUM Dit betaal je in 2020 voor je energie Lees meer

Woningeigenaren maken komend jaar volgens de minister aanspraak op een ‘aantrekkelijke financiering voor de verduurzaming van hun woning’. Die is op een later moment ook bedoeld voor mensen die nu geen toegang hebben tot een financiering. Woningeigenaren kunnen maximaal 25.000 euro lenen via het warmtefonds.

Vergelijkbaar met hypotheekrente

In februari 2020 begint het warmtefonds met het verstrekken van financieringen met looptijden tot maximaal 20 jaar voor bewoners en maximaal 30 jaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf acht appartementen. Daarbij wordt een rente gevraagd die vergelijkbaar is met de rente voor hypotheken met NHG met dezelfde looptijd. In combinatie met subsidies moet het op die manier mogelijk worden om investeringen in het huis ‘kostenneutraal’ te houden, omdat de energierekening omlaag gaat.

Voor het ophogen van de hypotheek wordt ook een drempel weggehaald. Het schrappen van de kennis- en ervaringstoets moet ervoor zorgen dat banken vaker zonder tussenkomst van een adviseur de hypotheek van een klant ophogen. Dat zou zo’n 800 euro aan advieskosten schelen. Het kan nu ook al, maar Knops verwacht dat banken het vaker gaan aanbieden omdat de kennistoets een drempel is voor klanten.

Woningeigenaren moeten zich afvragen wat het precies voor hen betekent, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Het ophogen van de hypotheek is op zichzelf niet heel spannend. De verstrekker toetst gewoon de kredietwaardigheid van de klant. De kennistoets is puur bedoeld om te achterhalen of de klant genoeg inzicht heeft in de consequenties. Als dat niet zo is, vinden veel mensen het toch fijn om advies te krijgen. Misschien past een doorlopend krediet als lening wel beter, of een lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bijvoorbeeld.”