Kabinet steekt 412 miljoen euro in achterstandswijken en krimpregio’s

Zaterdag 18.00 uur een kapot slot: ‘Het totaalbe­drag, ik durf het bijna niet te typen, 875 euro’

10 juli Er zijn specialisten voor alles in en rond huis, tuin en garage waar wij gewone burgers geen verstand van hebben. En fijn is dat. Dus laten we de echte vakman geen onrecht aan doen. Maar tjongejonge, wat worden we af en toe bedonderd in onze onwetendheid! Frank Poorthuis vroeg om jouw ervaringen. Lees mee met lotgenoten.