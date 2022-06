Kamervragen CDA over fouten in energienota zonnepaneeleigenaren

Het CDA heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie over hoe energieleveranciers de teruglevering van zonnepanelen verrekenen. De leveranciers moeten op jaarbasis salderen, maar het komt voor dat ze dat per maand doen.

Als zonnepaneeleigenaren elke maand een afrekening krijgen, is dat in de meeste gevallen in hun nadeel. Een overgroot deel van de huishoudens verbruikt in de winter meer stroom dan in de zomer, terwijl in de zomer de meeste energie wordt opgewekt.

Als per maand wordt gesaldeerd, kunnen huishoudens dus niet meer in de winter profiteren van de in de zomer opgewekte stroom. Vooral als een huis wordt verwarmd door een elektrische warmtepomp, is het verschil in verbruik per seizoen groot.

Meer variabele en dynamische tarieven

De Kamervragen volgen op een artikel op NU.nl waarin consumentenorganisaties Independer en Vereniging Eigen Huis spreken over fouten die enkele energieleveranciers maken in hun energienota. Door de snel stijgende energieprijzen gaan steeds meer energieleveranciers over op een variabel gas- en elektriciteitstarief per maand. Ook de introductie van dynamische contracten met per uur een wisselend tarief maakt het voor leveranciers ingewikkelder om te bepalen welk tarief voor de terugleververgoeding moet worden gerekend.

De salderingsregeling is een subsidiemaatregel, bedoeld om de aanschaf van zonnepanelen financieel aantrekkelijker te maken voor huiseigenaren. De energieleverancier betaalt een relatief laag producententarief voor de opgewekte stroom van de zonnepanelen. De overheid vult dat aan tot het consumententarief, oftewel het tarief dat huishoudens betalen voor de afname van stroom. Inmiddels hebben zo’n twee miljoen huishoudens zonnepanelen op het dak. Wereldwijd zijn er alleen in Australië relatief meer zonnepanelen.

In de Energiewet staat dat energieleveranciers op jaarbasis moeten salderen. Tweede Kamerlid van het CDA Henri Bontenbal wil niet alleen weten of het klopt dat er bedrijven zijn die nalaten, maar ook welk tarief het uitgangspunt bij de jaarafrekening is als het tarief variabel of dynamisch is. Volgens Vereniging Eigen Huis is een gemiddelde over het jaar het meest eerlijk, maar het is de vraag of energieleveranciers dat technisch gezien kunnen registreren. Bontenbal wil weten wat de correcte manier is omdat er nu nog geen regels over bestaan. Als er vaker in het jaar wordt gesaldeerd, kunnen zonnepaneeleigenaren dat melden bij toezichthouder ACM.

