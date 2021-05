Keramiek is veel meer dan saaie witte koffiekopjes

Keramiek (het verzamelwoord voor porselein, aardewerk en steengoed) is allang niet meer het saaie witte kopje waar je ’s ochtends je koffie uit drinkt. Noch is het de zeventigerjarenvaas in botsende, felle kleuren met druipglazuur die ooit bij je ouders op de kast stond. Keramiek is overal, in alle denkbare kleuren en gedaanten.

Lenneke Wispelwey studeerde in 2008 af met een serviescollectie in snoepkleuren geïnspireerd op de tafel van de Mad Hatter uit Alice in Wonderland. Dit was bijzonder omdat er in die tijd vooral nog gebruik werd gemaakt van wit keramiek. Het bleek een gouden zet: het porselein dat ze tot op de dag van vandaag volledig met de hand vervaardigt in haar Arnhemse atelier, was precies waar de wereld, en in het bijzonder interieuradepten, op zaten te wachten.

Volledig scherm © Raawii

Haar vazen, bekers, borden, plantpotten en maskers met geometrische patronen worden wereldwijd verkocht en geroemd. Recent voegde ze een serie urnen met de naam Flurn aan haar collectie toe. ,,Ik streef ernaar om erfstukken te maken”, zegt ze. ,,Tijdloze objecten die gekoesterd en doorgegeven worden. Toch past mijn werk op de een of andere manier keer op keer weer bij een trend, zoals onze huidige hang naar ambachtelijk vervaardigd keramiek.”

Zelf keramiek maken? Bekijk op vtwonen.nl hoe je dat doet.

Volledig scherm © Siup Studio

Pottenbakcursussen

Dat onderschrijft Gerbrand van Nijendaal van Groen+Akker: ,,Keramiek en het verzamelen ervan is al jaren sterk in opkomst. Een ambacht heeft een bepaalde traagheid in zich, net zoals het aanleggen van een verzameling. Al vervaardig je keramiek in serie, door het ambachtelijke maakproces is geen enkel stuk exact hetzelfde. Deze eigenschappen lenen zich geweldig voor onze hang naar uniciteit, naar een hyper-persoonlijke interieur. Wij zagen het aantal kleine keramieklabels de afgelopen jaren harder dan ooit groeien. Het zelf vervaardigen van keramiek is namelijk óók een trend: pottenbak- en kleicursussen zijn populairder dan ooit tevoren.”

Zelfgemaakt, -gekocht of -gevonden, het verzamelen van keramiek lijkt, afgaand op de hoeveelheid keramiek dat te zien is in een gemiddeld interieurtijdschrift of op Instagram, een nationale sport geworden. Maar hoe style je die bij elkaar gesprokkelde verzameling nu precies? Lenneke Wispelwey: ,,Door oud met nieuw te combineren, wordt het resultaat uniek. De kracht zit hem in de combinatie van nieuw en gekoesterde objecten. In 2013 exposeerde ik mijn werk voor de openingstentoonstelling van de Rozet in Arnhem in een vitrine op een hoogte van vijf meter. Om een groot gebaar te maken besloot ik mijn keramiek in die vitrine te stapelen. Dat pakte zó goed uit dat ik dat sindsdien ook in mijn winkel doe. Het is ontzettend leuk om te zien dat klanten dat oppikken en hun verzameling keramiek, al dan niet van mijn hand, ook zijn gaan stapelen. Door die andere presentatie wordt het meer dan alleen servies.”

Gerbrand van Nijendaal tipt: ,,Om optische rust te creëren kan het leuk zijn om keramiek op kleur te groeperen, of om keramiek in ton-sur-ton kleuren te verzamelen. Daarmee kan je alsnog uitgesproken zijn zonder dat het geheel onrustig wordt. Overigens is de trend van nu anything goes. Dat wil zeggen: in principe mag en kan alles wat betreft kleur en styling.”

Volledig scherm © Studio Arhoj

Volledig scherm © Studio Arhoj