Kerstetiquette: tips voor een perfecte kersttafel

Reaal Zo ben je kleine ongelukjes tijdens de feestdagen nu al de baas

De kans dat de Kerstman je dak sloopt is natuurlijk klein. Helaas is het risico op bijvoorbeeld extremere sneeuwval of ‘kleine ongelukjes’ met de kerstverlichting of het gourmetstel wel wat groter in deze tijd. Als je daar nú even aan denkt, bespaar je jezelf straks mogelijk veel ellende.