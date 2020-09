Kids lekker hutten laten bouwen, dat is het idee achter winnend Hema-ontwerp

Een safarihut in je slaapkamer of een piratenschip in de achtertuin. Claudia Bleeker (25), winnares van de 30ste Hema Design Contest, hoopt dat kinderen met behulp van haar constructieset ‘Houtje-Touwtje’ hun creativiteit kwijt kunnen en aan het bouwen slaan. Het is de bedoeling dat haar ontwerp in alle Hema-winkels komt te liggen.

Na vijf jaar afwezigheid keerde dit jaar de ontwerpwedstrijd van Hema terug. De opdracht was -ingegeven door corona- iets te maken dat de tijd met je dierbaren leuker, gemakkelijker en beter maakt. Claudia Bleeker voldeed volgens de jury het meest aan die criteria. Haar houtje-touwtje-pakket bestaat uit een rugtas waarin 21 constructie-elementen zitten, zoals kindvriendelijke knijpers, haken, elastiek en touw. Met deze onderdelen kun je al bestaande voorwerpen (denk bijvoorbeeld aan lakens en bezems) met elkaar verbinden. Om de kids op weg te helpen en te inspireren, ontwierp Bleeker ook een boekje met voorbeelden van een piratenschip, safari-auto en kasteel.

Geen nieuw speelgoed

Bleeker studeerde Product Ontwerpen aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft inmiddels haar eigen ontwerpstudio (Studio van Clau). ,,Ik richt me met name op interactief en educatief materiaal voor kinderen. Voor deze ontwerpwedstrijd heb ik aan meerdere gezinnen gevraagd waar ze behoefte aan hebben. In ieder geval niet aan nieuw speelgoed, want dat hebben de meesten in overvloed. De ergernis van te veel speelgoed werd versterkt tijdens de intelligente lockdown.’’

Ook wilde de jonge ontwerper iets bedenken om de schermtijd naar beneden te krijgen. ,,Ouders zijn zich ervan bewust dat te veel schermtijd niet goed is voor de ontwikkeling van een kind. Ze krijgen via hun tablet of mobieltje vaak zo veel informatie dat ze zelf niet meer worden geprikkeld creatief na te denken. Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd ben ik gaan kijken met welk ontwerp anologe voorwerpen kunnen worden omgetoverd tot speelgoed.’’

In vier maanden tijd bedacht, ontwierp en maakte Bleeker de houtje-touwtje-set. Ze gooide hoge ogen bij de zeskoppige jury. Milou Pikaart, hoofd design bij Hema, was een van de juryleden. ,,Het ontwerp van Claudia voldeed aan onze criteria; multifunctioneel voor in huis, duurzaam, klantgericht en commercieel levensvatbaar. Kortom: echt Hema.’’

Houtje-touwtje-set. © Hema

Dat de ontwerpwedstrijd vijf jaar lang niet is gehouden, was volgens Pikaart niet de bedoeling. ,,In 2015 vonden we dat de wedstrijd toe was aan nieuwe elementen, we wilden nieuwe criteria bedenken. Met name op het gebied van duurzaam design. Uiteindelijk duurde het vijf jaar voordat we weer terug waren, zo loopt dat soms.’’

De ontwerpwedstrijd heeft bekende producten uit de Hema-collectie opgeleverd, zoals de ‘103% vaas’ van Han Koning uit 2002. In deze vaas krijgt ook een bloem met een geknakt steeltje een mooi plekje. De waterketel ‘Le Lapin’ van Nicolaï Carels (winnaar in 1989), met zijn karakteristieke fluitje in de vorm van een konijnenoor, is ook een bekend ontwerp. Net als waterkoker Ketelbinkie uit 2012, ontworpen door Tim Braams.

In de winkel

Pikaart verwacht dat de houtje-touwtje-set van Claudia Bleeker volgend jaar september in de winkels ligt. ,,Het zit heel goed in elkaar, we zijn dit jaar sowieso blij met het ingestuurde werk. Het is de bedoeling dat ook het winnende ontwerp van de publieksprijs, de Bloeitegel van Maaike Min, straks in de schappen ligt.’’ Honderdvijftig jonge ontwerpers deden mee aan de design contest. ,,We mikken volgend jaar ook op ontwerpers uit het buitenland, vandaar de Engelse benaming.’’



Jongste deelnemer dit jaar was een 11-jarig meisje. ,,Zij had een interessant ontwerp: een inklapbare broodtrommel. Die neemt na het eten veel minder ruimte in. Ze heeft het niet gered tot de finale, want een broodtrommel gebruik je niet thuis en dat was wel de opdracht. Maar het blijft geweldig dat zo'n jong iemand al zo veel inspiratie heeft.’’

Winnend ontwerp uit 1989: de waterketel 'Le Lapin' van Nicolaï Carels, met zijn karakteristieke fluitje in de vorm van een konijnenoor. © Hema

Ontwerp Ketelbinkie uit 2012. Deze waterkoker wordt nog steeds verkocht. © Hema

Alle winnaars van de Hema-ontwerpwedstrijd, met uitzondering van de winnaar van 2020. De wedstrijd is terug na vijf jaar afwezigheid. © Hema