Kledingkoning Roland Kahn heeft zijn villa éindelijk verkocht, maar wel met flink verlies (2 miljoen!)

mijn tuin Dankzij deze plantjes krijgt onkruid geen kans

4 april Deze week gingen we langs bij IJsbrand en Pia Feeke voor de rubriek Mijn Tuin. Zij hebben een tuin die volgens de permacultuur is ontworpen. Dat betekent dat de tuin zo vol staat, onder meer met bodembedekkers, dat onkruid geen kans krijgt. ,,Aan de andere kant: wat is onkruid?”