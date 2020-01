Koopwoning Amsterdam voor het eerst gemiddeld boven half miljoen euro

De gemiddelde huizenprijs van een bestaande koopwoning in Amsterdam kwam in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst boven een half miljoen euro uit. Sinds 2013 zijn huizen in de hoofdstad twee keer zoveel waard geworden.

In heel Nederland ligt de prijs gemiddeld op 314.000 euro, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. In Amsterdam was dat om precies te zijn 507.475 euro, liefst 35.000 euro hoger dan een kwartaal eerder. ,,Die stevige stijging kan te maken hebben met het type huizen dat is verkocht”, nuanceert een woordvoerder van makelaarsvereniging NVM de cijfers. ,,Eerder zagen we dat de prijs stagneerde omdat in die periode ineens veel woningen van buiten het centrum werden verkocht. Nu kan het precies andersom zijn.”

Toch durft econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank te spreken over een ‘magische grens’ die nu is gepasseerd. ,,Het was een kwestie van geduld tot die werd bereikt, want in Amsterdam is wel iets bijzonders aan de hand.”

Volledig scherm Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de huizenprijzen in Amsterdam verdubbeld. © Cijfers CBS/Kadaster

Voor de piek in huizenprijzen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zegt Vrieselaar. ,,De bevolking is sneller gegroeid dan het aantal huizen en de hoofdstad trekt momenteel voornamelijk hoogopgeleiden, ook uit het buitenland. Daarnaast zien beleggers kansen om van die krapte gebruik te maken. Hoewel het om koopwoningen gaat, zorgen beleggers die de woningen daarna verhuren voor een grotere druk op de huizenmarkt.”

Lage rente

Ook de lage rente drijft de prijzen op, zo denkt Vrieselaar. ,,Mensen kunnen meer lenen omdat hypotheken goedkoper zijn en kunnen daardoor hoger bieden.”



De lage rente speelt volgens Cody Hochstenbach, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, nog een andere rol. ,,Het zorgt ervoor dat meer privaat kapitaal naar vastgoed gaat. Het kan gaan om een belegger die woningen aankoopt, maar ook om reguliere kopers die de overwaarde van hun woning inzetten of ouders die een woning kopen voor hun kinderen.” Uit onderzoek van het Kadaster uit 2017 bleek dat een kwart van de huizen in de grote steden met eigen geld werden afgerekend, zonder hypotheek. Hochstenbach: ,,We gaan van schuldgedreven naar vermogengedreven prijsstijgingen.”

Krappe koopmarkt