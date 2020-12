Kopen Zonder Kijken-stel stomverbaasd na aankoop woning: ‘De muren brokkelen af’

Eén grote ellende. Zo noemden Alex en Pien de woning die voor hen werd aangekocht in het RTL4-programma Kopen Zonder Kijken , dat vanavond werd uitgezonden. Het stel, dat samen zoontje Nolan heeft, wenste een instapklare eengezinswoning in Nijmegen. Ze kwamen terecht in een pand waar werkelijk alles aan moest gebeuren.

Alex en Pien, die elkaar leerden kennen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, lukt het maar niet een gewenst huis in hun favoriete stad te vinden. Na de inschakeling van Martijn Krabbé en zijn team van experts is het moment eindelijk daar en zetten ze hun handtekening onder een koopcontract van een huis dat ze nog nooit hebben gezien.

Het oog van tv-makelaar Alex van Keulen valt op een charmant pand in de stad. Met een prima budget van 475.000 euro lukte het hem de woning aan te kopen én een bouwbudget over te houden. Het gaat om ‘een parel vol potentie’, maar het is overduidelijk dat bouwdeskundige Bob Sikkes niet zonder werk zal zitten. Snel schuift Alex een gordijntje voor een vochtprobleem in een van de slaapkamers.

Quote Er brokkelen muren af, er zit enkel glas in met schimmel en mos... Alex, deelnemer

Tijdens de langverwachte bezichtiging van het pand probeert Pien positief te blijven. Maar al in de woonkamer constateert haar vriend dat het kleiner is dan die in hun huidige huis. De tuin is ‘vet’, maar de keuken lijkt 100 jaar oud. ,,Het is van binnen één grote ellende. Het lijkt wel of het instort. Het valt uit elkaar, hier kun je toch niet aan beginnen? Geeft Alex ons een tonnetje cadeau, ofzo? Er brokkelen muren af, er zit enkel glas in met schimmel en mos...’’, vraagt Alex zich hardop af, terwijl Pien een hoofdpijn voelt opkomen. ,,Hoe meer ik zie, hoe meer er moet gebeuren. Dit is niet te doen.’’ Het stel geeft ook eerlijk toe dat ze het pand ‘snel voorbij waren gelopen als ze het hadden gezien’.

Waarom Bob Sikkes - door Alex ‘the man with balls of steel’ genoemd - de koop wél aandurft? ,,Anders is het niet leuk’’, zegt hij lachend. ,,Er kan best veel, maar ik ben blij dat jullie dol zijn op klussen. In dit huis kun je lang blijven, tot de kinderen het huis uit zijn.’’

Te grote jas

Wie Kopen Zonder Kijken vaker ziet, weet inmiddels dat Sikkes groot fan is van een uitbouw. Ook Alex en Pien worden beloond, waardoor hun garagedeur niet meer uitkomt op de tuin, maar op de gigantische keuken. Pien krijgt ook de gietvloer die ze altijd al wilde hebben. ,,Dit is mijn droomhuis. Ik heb nog nooit zo'n mooi huis gezien. Hier gaan we nooit meer weg’’, roept ze uit. Als ze de badkamer, met bad, dubbele wasbak en inloopdouche, bekijken, weten ze zeker dat de verbouwing de juiste keuze was. Alex wordt ietwat emotioneel bij het zien van het kamertje van zoon Nolan. ,,Ach, ons mannetje. Onze jongen, ons kindje. Goed hè.’’ Voor de houthaard is geen geld overgebleven. Sikkes: ,,Maar die kan er nog in. Het is op, we hebben keuzes moeten maken. Maar we wisten dat we een huis op de groei kochten met een te grote jas.’’

RTL gooit momenteel hoge ogen met het programma van Krabbé. Elke week kijken er ruim een miljoen mensen naar. Sikkes gaf onlangs in een interview met deze site toe dat hij geen vertrouwen had in de tv-formule waarbij de deelnemers blind een huis kopen. ,,Inmiddels snap ik het beter. Werkelijk álles wordt voor je gedaan in deze best complexe markt.” En als verklaring voor het enorme succes? ,,Dat je als kijker jezelf de vraag stelt of je óók bereid zou zijn je hele budget bij ons neer te leggen. Maar ook: lukt het iets naar hun wens te kopen? En het realitydeel: gun ik het deze kandidaten?”

Alex en Pien in Kopen zonder Kijken.