Kunst hoeft niet duur te zijn: dit zijn betaalbare schilderijen

Laat voorop staan dat wat ‘betaalbaar’ is, afhankelijk is van je budget. Uit een oproep van deze redactie bleek dat sommige mensen een kunstuitleenservice een goede, betaalbare optie vinden. ,,Het is leuk is om elke zes maanden iets anders boven de bank te hebben”, vertelt Jody Mijts, over haar keuze om te huren.

,,Bovendien heb je iets, wat je anders misschien nooit zou kopen, vanwege de kosten. Mijts huurt een schilderij van een gevestigde naam, Tino Lintelo. ,,Wij zoeken altijd iets met kleur erin. In dit schilderij spraken de vogels ons erg aan.”

Opruiming

De opruiming van een kunstuitleen kan ook lonend zijn, tipt kunstliefhebber Regien Smit. ,,Wij hadden een business uitlener in Haarlem, die een deel van de collectie verkocht met fikse korting. Dat doen kunstuitleners regelmatig, want die willen hun aanbod vernieuwen. We kochten drie zeefafdrukken van het Gardameer gemaakt door kunstenaar Ronald Boonacker. Er zitten verschillende kleuren in, en je kunt je fantasie erin kwijt. Dat vind ik zo mooi.”

Volledig scherm De zeefafdrukken zijn gemaakt door Ronald Boonacker. Prijs (met korting): ongeveer 150 euro per stuk. © Privéfoto

Foto

Een foto of poster kan net zo persoonlijk zijn als een schilderij, vindt kunstliefhebber en interieurstylist Marieke van Proosdij, van Pimpelwit interieuradvies. ,,Ik heb iets heel markants aan mijn muur hangen. Via een fotograaf heb ik fotokunst gekocht; het is een sterk bewerkte foto. Ik vind het echt een aanwinst voor de sfeer in mijn interieur door de kleuren en het bijzondere beeldgebruik. Bovendien is het net een schilderij.”

Volledig scherm Marieke kocht haar bewerkte foto van Lois in Space, een grafische vormgever. De prijs van deze foto is vanaf 150 euro (30x42 cm). © Privé

Wandpaneel

Wie kunst aan de muur wil, hoeft natuurlijk niet te kiezen voor een exclusief werk. Ikea of Leen Bakker heeft net zo goed mooie wandpanelen. Het meisje met de parel is bijvoorbeeld een populaire keuze, onder andere vanwege de televisieprogramma’s over kunst en de beroemde film Girl with a Pearl Earring. ,,Ik heb het schilderij vanwege de mooie kleuren die de aandacht trekken. Hij is goed te combineren met een crèmekleurig en taupe interieur’’, vertelt Femke Koster eerder aan deze site, met betrekking tot haar keuze voor het schilderij.

Volledig scherm Kosten 105 euro bij Werk aan de muur. Bij Leen Bakker betaal je voor een kopie nog geen 50 euro. © Werk aan de muur.

Poster

Posters of kunstkaarten; het kan allemaal, weet stylist Van Proosdij. ,,Je schaft het betaalbaar aan via postersites of woonwinkels. Ik heb zelf een posterplank van Ikea waarop ik de kaarten en posters telkens weer anders rangschik. Dat vind ik een goede manier om de kunstukken toch een beetje ‘eigen’ te maken.’’ Betaalbare leveranciers zijn bijvoorbeeld Desenio of The Poster Club.

Volledig scherm Van Proosdij heeft een mix van eigen foto’s en kaarten. © Privé

Zelf maken

Een andere creatieve optie is kunst maken. Aletta Makken maakte op haar muur een eigen creatie van de wereld. ,,Ik heb de wereld op de muur getekend en ‘ingekleurd’ met gehaakte werkjes. Echt een monnikenwerk. Eigenlijk is het daarmee onbetaalbaar geworden”, vertelt ze.

Volledig scherm Aletta maakt de wereld aan de muur met een pakje lijm en heel veel wol. Kosten: onder de 10 euro. © Privé

